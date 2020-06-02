Мендель заробила в 2019 році мільйон, з якого третина — працюючи на Зеленського

Прес-секретар президента України Юлія Мендель подала декларацію за 2019 рік. В ній 33-річна Мендель вказала квартиру і заробітки в розмірі майже мільйон гривень.

Документ з’явився на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, у грудні 2018 року Мендель придбала квартиру в Києві площею 48,5 кв. м за 1 млн 215 тисяч гривень.

За сім місяців на посаді прес-секретаря Зеленського вона отримала 370 563 гривні.

До призначення спікером глави держави 3 червня 2019 року вона працювала в офісі Світового банку в Україні та співпрацювала з різними ЗМІ. Дохід від журналістики за п’ять місяців склав 267 тисяч гривень, а гонорари від Світового банку — 298 тисяч гривень.

Таким чином, за рік Мендель заробила 936 тисяч гривень.

За звітний період вона також отримала 3 852 грн страхових виплат.

У неї відкриті п’ять рахунків в трьох банках, але кошти на них не вказані. Крім того, Мендель виплачує кредит розміром 785 тисяч гривень, взятий у грудні 2018 року.