Омелян впровадив своїх людей в Космічне агентство

Космічне агентство буде очолювати підставна людина — Володимир Усов, до прозорості конкурсу про його призначення дуже багато питань. Фактичним керівником стане колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян і його приятель Сергій Озеран, призначений радником голови.

24 січня 2020 року прем’єр-міністр Олексій Гончарук підписав розпорядження про призначення керівником космічного агентства Володимира Усова. Людини непублічного, ніколи не мав відношення до космосу.

До державної влади він мав лише непряме відношення: заробляючи великі гроші на тендерах з продажу електронних підручників.

Кабмін 7 грудня 2019 визначив Усова Володимира Володимировича переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного космічного агентства, за результатами відповідної співбесіди, проведеного з кандидатами на зазначену посаду. Пропозиції щодо людям були внесені Комісією з питань вищої конкурсу державної служби.

Зрозуміло, таке призначення викликало масу питань. За результатами журналістського розслідування, стало відомо про численні порушення чинного законодавства. Цілої пачки законів:

«Про державну службу»,

«Про очищення влади»;

«Про запобігання корупції»;

«Про державну таємницю».

Є відомості про отримання негативних результатів при проходженні Володимиром Усовим спеціальних перевірок і/чи взагалі відсутність результатів перевірок, передбачених ст. 6 закону «Про очищення влади» та ст. 56 закону «Про запобігання корупції».

На звернення народного депутата Олександра Дубинського до прем’єр-міністра, щодо законності такого призначення та проведення спеціальної перевірки щодо Усова, перед його призначенням на посаду, отриманий загальний відповідь. Про те, що перевірка відбулася і була завершена 24 січня 2020 року, тобто в день його призначення. Дуже підозрілий збіг. Відповідь був підписаний відомим міністром-порохоботом Олегом Немчиновым.

У підсумку виявилося, що Усов — це просто зручна «ширма». Цю особу призначили, щоб реальні керівники робили все, що їм потрібно — привласнювали держмайно і роздавали посади в космічній галузі потрібним людям. Затвердження на посаді реальних управлінців не підтримав би Президент, тому вирішили діяти через підставну особу.

Мова йде про екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляне та Сергія Озеране, а також про інших топ-корупціонерів з міністерства інфраструктури.

Між ними налагоджені прямі зв’язки і йде постійна взаємодія. Навіть пряме підпорядкування. Всі керівники підприємств космічної галузі та співробітники агентства знають, що жодне рішення і розпорядження Усова не приймається і не підписується без погодження з радником — Олександром Озераном.

Озеран разом з Омеляном п’ять років пропрацював у Міністерстві інфраструктури на різних посадах і відповідав за дивний проект — «будівництво гиперлупа (Hyperloop) в Україні».

Саме його Омелян порекомендував наглядова рада «Укрпошти» та інші наглядові ради, де той отримував понад 120 тис. гривень на місяць.

Олександр Озеран є сином всім відомого корупціонера Сергія Озерана з «Укрзалізниця», через якого оточенням Порошенко, відмивалися кошти підприємства. У свій час Озеран-старший проходив службу в органах держбезпеки і зовнішньої розвідки України, був заступником начальника управління з запобігання економічним та корупційним правопорушенням державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». А в кінці 2015 року став директором з безпеки і членом правління наглядової ради залізничного монополіста.



З собою команда Озерана-Омеляна призвела і інших людей, призначивши їх офіційними радниками голови космічного агентства:

Олександра Клитина: відома екс-заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія;

Олег Цільвік, з яким Озеран працював у міністерстві і освоювали грантові кошти за різними програмами;

Євген Владимиров, який в 2018 році був в. о. голови ДП «Галузевий центр цифровізації і кібербезпеки».

У 2020 році радник голови космічного агентства, а за фактом керівник Олександр Озеран почав проводити співбесіди з директорами ключових підприємств галузі Південмашу, КБ “Південне” та іншими гігантами, де нав’язує свої фірми на освоєння державного фінансування і вже відпрацьованих схем.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro