Американські нафтовики опинилися на межі банкрутства

У США більшість малих і середніх компаній з розвідки та видобутку нафти знаходяться на межі банкрутства. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на дані американського фінансового конгломерату Morgan Stanley.

Найбільш песимістичні прогнози робляться щодо Occidental Petroleum, Continental Resources, Callon Petroleum Company, Chesapeake Energy Corporation, Oasis Petroleum, Murphy Oil Corporation і деяких інших малих і середніх компаній з розвідки та видобутку нафти.

Перевага віддається перспективним нафтогазовим компаніям з міцним фінансовим становищем і високим рівнем мимимальных збитків. У рейтинг over-weight (підвищений вага щодо ринку) входить такий нафтовий гігант, як Chevron, а також компанії ConocoPhillips, Noble Energy, Hess, Pioneer Natural Resources і Cimarex Energy.

Довіру викликають також Concho Resources, EOG Resources, Devon Energy і Parsley Energy. Їх аналітики включили в рейтинг equal-weight (середня вага по ринку).

Як відзначають аналітики, різкий обвал цін на нафту надав серйозний вплив на сланцево-нафтову промисловість США. Десятки компаній скоротили інвестиційні програми, робочий персонал, а також оголосили про істотне скорочення виробництва. У Morgan Stanley вважають, що ці заходи допомогли в тій чи іншій мірі стабілізувати ринок, який страждає від надлишку пропозиції і слабкого попиту. У квітні акції енергетичних компаній, що спеціалізуються на геологорозвідки та видобутку, подорожчали на 15 відсотків, переступивши середню по сектору відмітку, що в цілому свідчило про зростання попиту на сировину.

Однак широкого відскоку на нафтовому ринку поки не відбулося. Більшість компаній як і раніше працюють у збиток, так як для них ціна відсікання знаходиться в діапазоні 40-50 доларів за барель. Ряд компаній зміг перебудуватися і нормально почуває себе при 35-40 доларів за барель, для деяких компаній (Parsley Energy, Diamondback Energy, Cimarex Energy) прийнятні та ціни в 25-35 доларів за барель. За останні пару тижнів світові ціни на нафту підскочили на 25 відсотків з квітневих минимуммов, на поточний момент WTI торгується на рівні 25,8 доларів за барель.

Наприкінці квітня президент США Дональд Трамп назвав ситуацію з негативними цінами на нафту короткостроковій.