Самрук-Казына Есимова золотит ручку АТФбанку Есенова

За вирусом короны придет вирус нищеты, ФНБ Самрук-Казына Есимова не убережет Казахстан… Семейный клан Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова приготовили очередной, и как обычно не особо приятный сюрприз. Естественно, не обошлось без фонда Самрук-Казына и семейного достояния — АТФбанк.

На смену страхам перед китайской заразой у населения пришли более насущные: а именно, где после карантина и предполагаемой победой над вирусом найти работу. Тут оказалось, что пока граждане следили за заражением в разных уголках мира в государстве решительно все пришло в негодность. Потому что все, что Казахстан делал для того, чтобы жить и зарабатывать — это выкачивал газ и нефть. Тучные времена кончились и начнутся нескоро. Именно для того, чтобы их пережить в свое время открыли фонд национального благосостояния Самрук-Казына. Он стал государством в государстве. Возглавляли Самрук-Казыну традиционно самые доверенные люди самого Елбасы. Сейчас управляет племянник — Ахметжан Есимов.

К сожалению, у него тоже есть родственники, которых нужно кормить. Например дочь. А у дочери есть муж — внезапный банкир из АТФбанк Галимжан Есенов. У них же наверняка есть родственники и друзья. К тому времени, как вся эта братия наестся от национального благосостояния ничего не останется. Не первый год Самрук-Казына считается символом коррупции в Казахстане, но последние наглые дела сего «предприятия» и вовсе выбивают из колеи.

Самрук-Казына не поможет пережить коронавирус: что Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов оставили нам на черный день?

И в принципе это всех устраивало, пока доходы от нефти компенсировали все прелести феодального строя. Но настали другие времена, и то, что попросили от Есимове и Есенова, Самрук-Казыны и АТФбанка товарищи в правительстве может стать началом больших бегов и выдачей на гора очередной порции правдорубов, на которых так богата семья Елбасы.



Тридцатого марта все иллюзии, которые были у руководителей государства, рассеялись: независимо от деяний пресловутого коронавируса в локальных или глобальных масштабах, в основе сегодняшней мировой ситуации лежит громадный, почти военного уровня передел собственности и источников ее получения. Все ставки проиграли: как на модернизацию экономики, так и на сырье. А это означает, что Казахстану, как и всем странам, нужно готовится к затяжной и очень тяжелой рецессии, вплоть до плавной смены общественной формации. Для прохождения этого процесса с минимальным ущербом для государства необходимо мобилизовать все ресурсы. За ресурсы же, фактически государство не отвечает: одиннадцать с лишним лет назад все накопление было отдано в руки корпоративной структуре Самрук-Казына.

30 марта правительство потребовало отдавать все дивиденды, которые причитаются государству, как учредителю, в полном объеме. Параллельное государство, в виде Самрук-Казыны, имеет огромный потенциал средств для того, чтобы не отдавать прибыль, формально отдавая хоть 200% дивидендов. Для того, чтобы скрыть реальный размер заработков есть гигантские возможности. О них хорошо известно: завышение закупочных цен, самообслуживание в родственных банках, безальтернативные закупки. Именно за счет этого формируется гигантский черный бюджет, оставляя в свете лишь то, что необходимо показать на публику.

О том, что такие схемы существуют и процветают хорошо известно Счетному комитету. Его заявление по итогам расследования деятельности Самрук-Казыны и других квазигосударственных фондов вызвало резонанс. В Самруке насчитали сотни миллиардов тенге внутренних сделок по возможно завышенным ценам. И обнаружили крайне интересные транзакции, в результате которых шеф Самрук-Казыны Есимов отправлял денежные средства фонда на хранение в банк АТФ. АТФбанк, не имея достаточного кредитного рейтинга для хранения средств ФНБ, прокручивал деньги в кредитах, увеличивал свою состоятельность для отчетов перед Национальным Банком, в общем пользовался самыми прямым и корыстным способом. При этом сумму среднего остатка издание КЗ.Медиа оценило в 140 миллиардов тенге.

Самрук-Казына так или иначе участвует во всех крупных аферах страны

Самрук-Казына связана с АТФбанк узами большими, чем просто деловыми. Галимжан Есенов женат на дочери Ахметжана Смагуловича Есимов, племянника Нурсултана Назарбаева. В этой теплой и дружной семье и вращаются деньги фонда истинно национального, благосостояния отдельных лиц.



Большинство средств национальных фондов и банков, по доброй традиции, хранится за пределами Казахстана, на соответствующих счетах в Швейцарии и оффшорных юрисдикциях. В случае чрезмерных потуг государства наложить лапу на активы будет история, крайне схожая с БТА Банком и Аблязовым — начальство убежит и объявит себя надеждой демократии. Об этом хорошо известно в Казахстане и поэтому вывод прост: ФНБ «Самрук-Казына» не будет слишком полезна правительству при выходе из кризиса. Сказка о хорошей жизни в Казахстане держалась ровно до того, как хватало воровать всем. Как только с притоком средств возникли проблемы, стало ясно: при дешевой нефти страна очень скоро окажется несостоятельной.

Уже сейчас Республика Казахстан запрашивает три миллиарда долларов в долг у Российской Федерации. Сколько из них осядет в семейной конторке под названием Самрук-Казына?

Почему семейный бизнес Есимова-Есенова останется прибыльным в любой кризис и чем он вредит простым гражданам Казахстана? Завидная схема работы Самрук-Казына/АТФбанк в новых подробностях.

Долгожители казахстанской коррупции Есенов Галимжан Шахмарданович и Есимов Ахметжан Смагуловичстал героями расследования ряда СМИ в различных странах. Их прозорливые схемы Самрук-Казына и АТФбанк становятся легендой, но ни Есенов Галимжан Шахмарданович, ни Есимов Ахметжан Смагулович даже не пытаются скрыть подноготную этого безобразия.

Создание мегакормушки — фонда Самрук-Казына — я считаю, должно быть отмечено сразу двумя Нобелевскими премиями по экономике, — сатирически иронизируют коллеги-журналисты. Первую отдать тому, кто придумал согнать все монополии Казахстана в один «инвестиционный холдинг», по образцу Сингапура. И это, пожалуй, приближающийся к своему 80-летию Нурсултан Назарбаев. Вторая премия пойдет тому, кто придумал, как это реализовать — и это, пожалуй, 69-летний АхметжанЕсимов. При нём система надувательства государства и народа Казахстана обрела отточенные грани совершенства. Самрук-Казына делает с деньгами государства что хочет, как хочет, не платит дивидендов, игнорирует правила размещения средств, загоняя деньги в рискованный АТФБанк зятя Ахметжана Есимова — ГалимжанаЕсенова и вообще, всячески показывая, что начальство свою жизнь целиком и полностью обеспечило. 38-летний VIP-мажор Есенов считает, что запросто переплюнет старых Назарбаева и Есимова.

Самрук-Казына Ахметжана Есимова прелестна! Например, холдинг выпускает акции, при этом единственным акционером является правительство. И если вдруг Есимову захочется денег, например, чтобы покормить АТФБанк или другие близкие по крови структуры, то Самрук-Казына просто выпустит акции. Которые купит правительство — без оговорок. В конце сентября 2019 года Ахметжан Есимов выпустил новую партию бумаг — и правительство дало ему 180 миллионов долларов. Основания для выпуска акций? Да никаких! Самрук-Казына просто печатает новые, а правительство их покупает — за доллары, кстати. Уникальная в своем роде ситуация.

Будучи единственным учредителем Самрук-Казыны правительство Казахстана, подчинённое избранному президенту страны… имеет совещательный голос в своем собственном холдинге. Так, на фоне явно ухудшающейся экономической ситуации в стране и необходимости поддержки населения и действующих предприятий Токаев посоветовал Самрук-Казыне отдавать дивиденды в 100% объеме.

«СЧИТАЮ, ЧТО НАЦКОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВЕСТИ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ГОСУДАРСТВУ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД В РАЗМЕРЕ ДО 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ ЧИСТОГО ДОХОДА», – РОБКО ПРОПИЩАЛ ВСЕНАРОДНО ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, ВЫРАЖАЯ ВОЛЮ ИЗБРАВШЕГО ЕГО НАРОДА.

Что сделал Ахметжан Есимов? Если выражаться прилично, сказал: на, мальчик тебе 50%. Именно так, судя по тому, что Казатомпром решил выплатить только половину. Это и то очень много, так как обычно дивидендов платится только пятая часть, в то время как остальные… зачисляются на специальный счёт, откуда вероятно исчезают, превращаясь в активы есеновского АТФБанка.

Даже непонятно, откуда у племянника Нурсултана Назарбаева такая чудовищная жадность. Ведь он может изобразить выплату дивидендов, при этом снова напечатать акций и снова продать их государству, а нечаянные сии капиталы провернуть через АТФБанк своего зятя Галимжана Есенова. АТФБанк увеличит свои показатели, избежав благодаря такому вливанию санкций национального банка, а временно свободные деньги использовать для выдачи кредитов с приличным плечом. Когда вследствие кризиса неплатежей население кредиты отдавать перестанет — Есенов разведет руками и запросит помощь для АТФБанка у государства. Ахметжан Есимов забудет о том, что деньги где-то исчезли, ведь они исчезли у хорошего человека.

140 миллиардов тенге постоянно крутились в банке родственника, хотя по установленному правительством регламенту АТФБанк не дотягивает до нормативов пригодности к хранению денег ФНБ Самрук-Казына.

Показательным также являются результаты проверки Самрук-Казыны счётным комитетом. Правительство получило отчет, в котором четко сказано, что Самрук-Казына под командованием Ахметжана Есимова завышает внутренние затраты посредством тендеров внутри собственной структуры. Завышает нагло и многократно, естественно находя потом способы вывести «дельту» за пределы страны, на частные счета и в оффшорные зоны за «консультации», «маркетинг» и — особенно модно — «оценку рисков».

Государство получило отчёт и ничего не смогло сделать: по сути, Ахметжан Есимов просто послал СК к чёрту вместе с его выводами, заявив, что успехи Самрук-Казыны достигают неба, а СК клевещет. И что сделал Токаев? Правильно… Ничего! Кто он, а кто Ахметжан Есимов с Галимжаном Есеновым?

Ну а Казахстан снова заплатит за весь этот шизофренический балет на льду с мячом: с него не убудет. Зрелище-то действительно феноменальное, Сингапур такой Сингапур….

ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ АТФБАНК БЕЗ САМРУК-КАЗЫНЫ?

Есимов Ахметжан Смагулович, разжиревший за сытые годы на национальных монополиях хочет во что бы то ни стало получить еще пару кусочков, прежде чем станет очевидным: вся затея с ФНБ привела только к обогащению олигархии и родственников. Того же зятя Есимова — Галимжана Есенова с его АТФБанк.

Ахметжан Смагулович Есимов руководит Самрук-Казыной с конца 2017-того года. Ровно столько же длятся особые отношения фонда национального благосостояния Самрук-Казыны с банком АТФ. Согласно устава ФНБ и здравому смыслу национальное богатство нельзя держать в банке, раздающем кредиты направо и налево, имеющем историю санации и дотирования государством. Впрочем, в Казахстане — если что-то нельзя, но там есть родственник, то можно. Именно такая ситуация наблюдается между Самрук-Казына и АТФБанк: молодой банкир Галимжан Есенов является мужем дочери умудренного годами Ахметжана Есимова. Чтобы дополнить картинку тотальной вседозволенности напомним очевидное: Есимов является племянником Елбасы. Теперь понятно, кому принадлежит и как распоряжается Самрук-Казыной Есимов.

О том, что дела в Самрук-Казыне идут блестяще только для коррупционеров ранее сообщил Счетный комитет Республики Казахстан. Гигантский государственный холдинг, который был разработан по лекалам Сингапура, оказался неэффективной идеей в условиях Средней Азии. А Есенов Галимжан Шахмарданович отлично на этом заработал. Причем только он и его тесть Есимов Ахметжан Смагулович. Вместо упрощения управления огромным числом национальных монополий Нурсултан Назарбаев получил головную боль в виде внутренних закупок, осуществляемых по многократно завышенной стоимости. Сам фонд хранит деньги в банках за пределами страны и вносит свою лепту в спрос на иностранную валюту, а следовательно в падение курса тенге. А вот временно свободные фонды он держит в АТФБанке Есенова Галимжана Шахмардановича, позволяя последнему надувать свои активы и подавать красивые отчеты в Национальный банк не имея на самом деле нужных финансовых показателей. Известно, что за прошлый год Есимов подкормил зятя остатками из фонда Самрук-Казына в среднем на 140 миллиардов тенге. Есенов использовал деньги для проведения выгодных, но рискованных операций по стимулированию розничного кредитования. Не только Самрук-Казына балуется этим, но и, к примеру, аграрный холдинг.

Казахстан уже имел банковский кризис и похоже стремится попасть в новый. Безусловно всю систему ждет гигантская встряска и убытки, не совместимые с жизнью. В этих условиях Самрук Казына могла бы оказаться полезной, но в итоге она оказалась полезной только тем, кто фондом руководил. Вершки достались вершкам, а корешки — т.е. долги и груз поддержки самого фонда национального благосостояния — в конечном счете достанется народу Казахстана. Когда это всплывет, тем не менее окажется, что Есенов Галимжан Шахмарданович и Есимов Ахметжан Смагулович свое благосостояние давно обеспечили, АТФБанк снова запросит поддержки государства и начнется новый круг опасной бессмысленности, в которую превратилась идея создать степной Сингапур.

Сразу два президента уговаривали Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова не хранить деньги в АТФБанке и за пределами родины. Но их никто не послушал…

На дворе сытый 2017 год. Нефть, формирующая бюджет Казахстана чуть более чем полностью, стоит выше пятидесяти и на нее имеется порядочный спрос. Все «славенно и мило», но тогда еще просто Президент, а не Первый президент отчитывает Самрук-Казыну, возглавляемую своим собственным племянником, Ахметжаном Есимовым. Суть речи — «храните деньги в сберегательной кассе».

ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ДЕРЖИТЕ «ЗА БУГРОМ», РАЗВЕ НЕ ВИДИТЕ? В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ НИКТО ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ. ВОЗВРАЩАЙТЕ ДЕНЬГИ И ДЕРЖИТЕ ИХ В КАЗАХСТАНЕ. КАКАЯ ГАРАНТИЯ НУЖНА ВАМ? ЗАКОНЫ, УКАЗЫ? Я ЭТО СДЕЛАЮ. НЕ СДЕЛАЕТЕ ЭТОГО, МЫ СДЕЛАЕМ САМИ. НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ!

Они и не обиделись. Они просто проигнорировали эти речи.

Итак, 2020 год. Правительство умоляет Самрук-Казыну Ахметжана Есимова в условиях кризиса отдавать все дивиденды своему главному акционеру — государству. Счетный комитет публикует отчет, в котором говорится о том, что в структуре мега-холдинга воруют лопатами. Проходит пара-восемь скандалов, в которых вскрываются или нелепые закупки или нелепые вложения теоретически-народных денег в чепуху. Президент уже не президент, а Первый президент. И деньги как и раньше лежат заграницей. В этом есть определенная и очень простая закономерность.

А где держит деньги сам Елбасы и его семья? Не Дарига ли Назарбаева умудрилась доказать суду в Лондоне, что недвижимость на сто миллионов в Лондоне — это ее зарплата государственного служащего? Не Кулибаев ли — лицо, от которого зависит весь рынок сверхдорогой недвижимости в Швейцарии? Ну и наконец, не в Самрук-Казына Ахметжана Есимова ли правит бал его собственный племянник? Даже если деньги остаются в стране, хоть временно, их спускают на финансирование потреб зятя племянника — внучатого племянника Елбасы — Галимжана Есенова.

Делается это, согласно утекшим документам через АТФБанк Галимжана Есенова, за счет дилинга — временного использования — средств Самрук-Казыны Ахметжана Есимова в банке. За счет этого АТФБанк, который принадлежит Галимжану Есенову, стабилизирует и раздувает отчетность, получая возможность выдавать больше кредитов, чем позволяет его собственное обеспечение.

Одиннадцатого мая уже новый президент Казахстана долдонит про необходимость прекращения хранения денег Самрук-Казыны где попало:

…НУЖНО НАЧАТЬ РАБОТУ ПО ПОЭТАПНОМУ ПЕРЕВОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУР, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ, ИЗ ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЙ В МФЦА. МЫ НЕ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ ДОВЕРИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ЕСЛИ НАШИ СОБСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ ИНОСТРАННЫЕ ЮРИСДИКЦИИ.

Как видим, ситуация та же. МФЦА, также не избавленная от признаков коррупции, никого не привлекает. В увещеваниях президентов, которые могли бы прекратить эту вакханалию раз и навсегда, наказав виновных, просматривается не просто слабость, а заинтересованность. Такова она история схем АТФбанка и Самрук-Казыны.