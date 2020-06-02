Українці позбуваються від валютних запасів

Продаж валюти банкам з боку населення стійко переважає над покупкою з початку року.

Українці в травні 2020 року збільшили продаж валюти на 15,4% порівняно з квітнем, до $908,8 млн. Про це у вівторок, 2 червня, повідомив Національний банк.

Покупка населенням готівкової валюти у банків зросла на 16,8%, до $860,2 млн. Таким чином, обсяг чистого продажу валюти в травні склав $48,5 млн.

Порівняно з лютим, до початку карантину, у травні населення скоротив продаж валюти в 1,6 рази, купівлю – в 1,4 рази. Всього за підсумками січня-травня чистий продаж готівкової валюти населенням становила $570,9 млн.