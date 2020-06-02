Трамп чітко показав путінський синдром: у разі шухеру – відразу в бункер

Те, що зараз відбувається в США, нам доводиться оцінювати на відстані, оскільки це суто географічно, ну і пандемію ніхто ще не відміняв.

Тим не менш, міркувати не ці теми нам (редакції) можна цілком предметно, оскільки за плечима участь у двох Майданах і особисті враження від протестів у Франції. Зрозуміло, що там ми участі не брали, але бачили все на власні очі і навіть давали звіт на цю тему більше року тому. Найбільш важливим стало особисту думку деяких людей, які приєдналися до цього руху. З них і почнемо.

Французький протест показав своє кардинальна відмінність від наших Майданів. Ще тоді, взимку 2019 року, виникло відчуття того, що наш протест був на голову більш зрілим і, якщо так можна сказати – правильним. Можливо, саме така форма протесту, яка тепер має власну назву «Майдан», найбільш страшна для влади, проти якої все і відбувається.

Події в США нагадує протести у Франції. По суті, «в одному флаконі» відбуваються дві події, які формально майже не відрізнити. Перше – має політичне підґрунтя, а саме – демонстрація невдоволення конкретними діями (або бездіяльністю) поточної влади. І ось саме ця частина протесту, ніколи не переросте в погроми, грабежі та вбивства.

Друге – що примикає подія. Воно не пов’язано з протестами взагалі, крім часу. По суті, друге явище прикривається першим і воно відбувається у тому випадку, коли виникає відчуття слабкості влади. Простіше кажучи, воно є неминучим наслідком втрати контролю, яку демонструє влада. Сховався в бункер Трамп, нервово постящий грізні твіти з підземелля, найкраще тому підтвердження.

Просто звернемо увагу на те, як вальяжно він себе веде на зборах своїх прихильників. Дивлячись на це, створюється ілюзія трибуна і лідера, який іде в маси і запалює їх своїми промовами. Але насправді, нічого подібного немає і поруч. Люди прийшли протестувати під Білий Дім, так бери і йди до них, штовхай свої промови, переконуй. Ти ж все прем говориш про свою здатність переконувати? Ну так роби це! Але ні, він ховається в бункері і повідомляє присутніх про те, що він «кине на них тисячі і тисячі військових, збройних кращим зброєю».

А адже його опонент Байден, якого не можна назвати ні трибуном, ні харизматиком, виходить до протестуючих і спілкується з ними «без краваток». Хоча видно, що це йому важко дається, оскільки «бурління мас – не його стихія». Тим не менш, у нього є поняття того, що з людьми треба розмовляти, оскільки це – американці і вони вийшли на протест (не на грабіж), не від хорошого життя.

Трамп ж – чітко показав путінський синдром: у разі шухеру у бункер і двері на замок. Тільки у Путіна вистачило розуму не постити загрози в соцмережі, але у Трампа це – альтер его. Причому, сидячи в бункері, Трамп вимагає від мерів і губернаторів застосовувати жорстку силу. У розпорядження CBS News потрапила аудіозапис телефонної розмови Трампа з одним з губернаторів, яка розставляє все по місцях і в першу чергу, дає відповідь на питання: «Ху із містер Трамп?» Ось маленька цитата з нього: «Ви повинні домінувати. Якщо ви не домінуєте, ви втрачаєте час. Вони збираються скинути тебе. Ти будеш виглядати як придурок».

Тут все прекрасно. Дивак, який сидить під землею, оточив себе тисячами озброєних до зубів силовиків, вимагає бути сміливим і рішучим від Губернатора, який бачить все на власні очі, а іноді і виходить в гущу протесту.

Це вам не Порошенко, який міг відірватися від сивіючою на очах охорони і кинутися у натовп тих, хто протестує персонально проти нього. Для цього потрібен характер і дещо із сталі. У Трампа, Путіна і того, що зараз є у нас, нічого подібного не було і не буде ніколи.

Публічна боягузтво зчитується моментально і запускає механізми, отпирающие ворота, за якими завжди знаходиться частина суспільства, готова до грабежів, насильства і вандалізму. І тут цікаво відмітити, що при всіх тих же умовах, у РФ ніяких погромів не спостерігається. Це не тільки і не стільки тому, що там поліцейська машина працює жорсткіше, нічого подібного. Якщо там почнеться те, що зараз у США, ще велике питання, хто буде першим грабувати. Поліція буде в перших рядах цього карнавалу. Інша справа, що всі ті, хто складають ядро таких заходів, ось уже шість років утилізуються і зараз ці особи просто зайняті. Путін успішно експортує грабежі та погроми за рубежі РФ. Бажаючі помародерить їдуть на Донбас (хоча там вже все розграбовано), в Сирію, Лівію та інші місця. Але от коли вся ця братва повернеться додому, з великим досвідом проведення заходів, все буде інакше.

І ось зовсім інша ситуація була з нашим Майданом. Ми чітко розуміли, що політичний протест, влада спробує розбавити криміналом, щоб викреслити його в те саме, про що і йшла мова вище. Але Майдан був компактним, по своїй суті, а крім того, навіть поруч з ним ніякого мародерства не було тому, що будь-які наміри, в цьому плані, жорстко придушувалися самими протестувальниками.

Простіше кажучи, Майдан чітко і діяльно відділяв себе від всієї тієї гидоти, яка спостерігалася у Франції, а тепер і в США. Тобто, мова похилого та досвідченого француза, що говорить про те, що особисто він у погромах участі не брав і не підтримує, виглядає інфантильної в самій своїй суті. Вони просто не дозріли до такої форми протесту, якій був Майдан. Французи, а тепер і американці, які вийшли на протести, виявилися не готовими до того, що їх дії спробують злити в унітаз, як маргінали, так і влада, яка безумовно поставить знак рівності між політичними протестами, які висувають конкретні претензії влади та вакханалією, яка розгорнулася на цьому тлі.

А адже в такому випадку категорично не достатньо просто сказати: «я засуджую погроми». Нічого подібного. Це – занадто легка позиція і якщо ти допускаєш в принципі виявитися пліч-о-пліч з мародерами, то ти в це безумовно вымажешься. Ти не повинен опинитися в одне ряду з тими, хто грабує та вбиває, навіть якщо сам ти цього не робиш.

І ось зараз прекрасно видно, як працює Трамп. Він розбавляє протести проти його бездарного правління, яке вже має видимі, катастрофічні наслідки, масовими фактами мародерства. Він підганяє два явища під один спільний знаменник. Як це не дивно, але саме Трампу зараз вигідно більш широке поширення вандалізму. Чим більш гучними будуть ці факти, тим простіше йому буде сховати те, що нормальні люди протестують саме проти нього особисто, його дій і його вже просто злочинної риторики.

Іноді складається враження, що його расистські та підбурливі мови, не просто потік свідомості вижив з розуму старого, а чітко продумана провокація, яка покликана підняти саму каламуть, яка стане маскуванням його бездарності і в цьому він досяг успіху.

Тим не менш, для нього складається не все гладко. Вже самі республіканці почали вимагати від нього вгамувати його провокаційну риторику. Більш того, у багатьох місцях, де протест проходить саме проти Трампа і без погромів, поліція переходить на бік протестувальників. А адже поліція чітко розуміє, що саме відбувається і як наслідок – розуміє спроби Трампа звалити все на купу.

Більше того, озброєні загони громадян, які самоорганізувалися для охорони своїх підприємств і будинків, як раз чітко демонструють втрату влади, яку допустив Трамп. Більш того, вже отделные шефи поліції, як у флориді, прямо говорять своїм громадянам про те, що вони мають зброю і має право захищати своє майно зі зброєю в руках!

Це на тлі того, що Трамп кричить з бункера, що його захистять тисячі військових з кращим зброєю.

Загалом, з усього цього випливає два висновки. Слід чітко розділяти політичний протест і мародерство. На жаль, ні у Франції, і в США, самі протестувальники не дозріли до усвідомлення того, що виходячи на протест, треба мати на увазі, що його чистоту доведеться жорстко і самостійно захищати. І друге. Ми, українці, своїм Майданом показали, в цьому сенсі ми просунулися набагато далі і в плані чистоти протестів, нам просто немає рівних. Так що не все так погано. Все ще буде Україна!