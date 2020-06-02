Одіозну письменницю Ірину Фаріон заблокували у Facebook через критику суду щодо рішення про символіку дивізії “Галичина”.

Про це повідомляють користувачі на її сторінці у Facebook.

“Ірина Фаріон заблокована ВЧЕРГОВЕ на ФБ через критику суду щодо дебільного рішення про символіку легендарної Дивізії СС “Галичина”, а також про поширення своєї студії “Геном українців”, присвяченої натхненникові української Дивізії Володимирові Кубійовичу. Ось і вся се ля ві”, – пишуть вони.

Варто зазначити, що Фаріон критикувала рішення Окружного адміністративного суду Києва, який раніше визнав протиправними дії Національного інституту пам’яті і його колишнього директора Володимира У ятровича. Таке рішення суд прийняв у середу, 27 травня.