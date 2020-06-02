Трагедія в Запоріжжі: у дитячому центрі померла однорічна дівчинка

У Запоріжжі померла однорічна дівчинка, яку батьки віддали в дитячий центр в приватному будинку. Поліція розслідує обставини і причини смерті.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Відзначається, що трагедія сталася в Шевченківському районі Запоріжжя 29 травня.

«Встановлено, що того дня близько дев’ятої ранку мати однорічної дівчинки привела її до мешканки 1969 року народження і залишила для догляду. Через деякий час дитина померла. Відкрито кримінальне провадження за статтею про вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 115 КК України)», – розповіла прес-секретар ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

За її словами, батьки привели дівчинку у розвиваючий центр на дому. Вони відзначили, що жінка називала себе кваліфікованої нянею, заявляла, що має три вищі освіти і займається з дітьми розвиваючими заняттями.

Батьки віддали доньку на так званий пробний день, але через годину після того, як залишили дитину на няню, отримали телефонний дзвінок зі словами: «ваша дитина не дихає». Вихователька повідомила батькам, що дівчинка захлинулася під час блювоти, – йдеться в повідомленні.

Зараз триває судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті дитини. Правоохоронці також перевіряють законність діяльності «квартирного центру». Якщо вина «приватної няні» буде доведена, їй загрожує до 15 років в’язниці.