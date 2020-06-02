Вторая «Земля»: астрономы шокировали открытием

Международная команда исследователей подтвердила существование Proxima b, планеты, подобной Земле. Она вращается вокруг ближайшей к нашей Солнечной системе звезды “Проксима Центавра”. Об этом сообщает Techno.NV.

“Подтверждение существования Proxima b было важной задачей, и это одна из самых интересных планет, известных в окрестностях Солнца”, – подчеркнул Алехандро Суарес Маскареньо, ведущий автор статьи об экзопланете.

Авторы работы обнаружили, что масса Proxima b в 1,17 раза больше массы Земли, что меньше предыдущей оценки в 1,3 раза. Планета вращается вокруг своей звезды всего за 11,2 дня.

“Изучить массу далекой планеты с такой точностью – абсолютно неслыханно”, – заявил лауреат Нобелевской премии 2019 Мишель Майор, заложивший основу для технологии, которая сделала открытие возможным.

Proxima b была впервые обнаружена в 2016 году с использованием HARPS (высокоточного радиального поискового устройства), спектрографа для охоты на планеты, установленного на одном из телескопов в Европейской южной обсерватории La Silla в Чили.

Ученым удалось изучить планету с помощью ESPRESSO, спектрографа нового поколения, также находящегося в обсерватории в Чили, который по точности примерно в три раза выше, чем HARPS.

Отмечается, что хотя Proxima b вращается вокруг своей звезды на таком близком расстоянии, она все равно получает от нее примерно столько же энергии, сколько Земля получает от Солнца.