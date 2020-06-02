Не прийшли прокурори: суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги про продовження утримання під вартою лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, оскільки прокурори не прибули на засідання.

Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти Free Riff.

“Судове засідання з розгляду апеляції на рішення про продовження утримання під вартою Юлії Кузьменко не відбулося, тому що прокурори не встигли ознайомитися з апеляційною скаргою і не прибули на засідання…”, – сказано в повідомленні.

Суд мав розглянути апеляцію Кузьменко 2 червня о 15.30.