Нардеп Рабинович задекларував ордена, Lexus, київську нерухомість і 77 млн гривень доходу

1 червня сплив термін подання електронних декларацій. Стало відомо, що за 2019 рік задекларував співголова парламентської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович.

Рабинович в минулому році отримав 392,7 тис. грн зарплати, 76 млн 750 тис. грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав, 84,1 тис. грн процентів. На банківських рахунках у депутата було 76 млн 841 тис. грн, 5,4 тис. євро і 29,1 тис. дол. Готівкою він зберігав 28 тис. дол. і 7,5 тис. євро.

Також Рабінович задекларував корпоративні права на ТОВ «Ньюс Нетворк» та ТОВ «Медіа Лад», два ордени, картину «Єрусалим» Левіна і триптих «Енергія», наручні годинники, дві торгові марки. Станом на минулий рік у депутата було два автомобілі Lexus.

Дружина депутата – Ірина Рабинович – заробила в минулому році 77,6 тис. грн і отримала 595 грн відсотків. На банківських рахунках у нього було 269,2 тис. грн., 10,7 тис. дол., 4,2 тис. євро готівкою – 50 тис. дол. Третім особам вона позичила 13 млн 62,5 тис. грн.

З нерухомості у сім’ї Рабиновича було три житлових будинки у Києві, три земельних ділянки, дачний будинок та квартира. У дружини депутата два автомобілі Lexus і один Toyota Land Cruiser, а також два водних кошти.

Крім того, у членів сім’ї є корпоративні права на ТОВ «Джуїш Медіа» і ТОВ «Медіа Лад».