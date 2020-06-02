За комуналку доведеться платити на 30% більше: експерт оцінив меморандум з МВФ

Тарифи вже точно не будуть нижчими від тих, що були минулої зими.

Знижка на газ, від якої відмовляються в меморандумі з МВФ, і раніше нікого ні до чого не зобов’язувала. Це була рекомендація, бо, по суті, вона і не працювала, заявив глава Житлового союзу України Олександр Скубченко.

Про це Олександр Скубченко розповів в сьогоднішньому коментарі виданню Главред.

«Наприклад, якщо взяти дані Держстату за січень, де вже повинні були нараховувати знижку, українці заплатили на 25% більше комунальних послуг, ніж у січні 2019 року, так як за фактом з понад 1000 підприємств одноразово знижку надали трохи більше сотні з них», — уточнив експерт.

За його словами, замість цієї знижки Мінрегіон, як і годиться перед прийняттям Кабміном, заздалегідь опублікував текст постанови для громадського обговорення про порядок зміни формування тарифів на виробництво тепла з урахуванням ціни газу.

Скубченко підкреслив, що ця постанова гірше, ніж знижка.

«Відповідно, вже в червні його приймуть і до 1 серпня, як і зобов’язалися перед МВФ, за новим порядком всі тарифи повинні бути переглянуті.

І те, що пропонує ця постанова, ще гірше, ніж знижка.

Так як знижка хоча б передбачала щомісячне зміна тарифу на тепло з урахуванням зміни ціни на газ.

Але тепер цим просто доб’ють всіх споживачів, так як тепер для розрахунку ціни газу на наступний опалювальний період пропонується взяти середню ціну газу, яка сформувалася минулої зими.

Якщо говорити в цифрах, то середня торішня ціна газу становить 6000 гривень, а це означає, що тарифи вже точно не будуть нижчими від тих, що були минулої зими.

Це рішення злочинно, так як Нафтогаз має право формувати ціну газу щомісяця, але тарифи на це не поширюється», — зазначив глава Житлового союзу України.

Скубченко додав, що це, в свою чергу, ще більше посилить боргове навантаження по комуналці.

«Тим більше, що з урахуванням змін у субсидіях, які Кабмін Гончарука прийняв у жовтні минулого року, норма оплати послуг ЖКГ була підвищена з 15 до 20% від доходу.

Це постанову з-за карантину запрацює в жовтні і фактично цим сім’ям вже доведеться платити за комуналку на 30% більше.

Наприклад, якщо сім’я з доходом в 10 тисяч гривень з 2 тисяч комуналки оплачувала 1500, і ще 500 гривень оплачувалися державою, то тепер з урахуванням підвищення всі 2000 такій родині вже доведеться платити самим.

І в такому випадку грабувати населення в кризу будуть ще більше», — резюмував експерт.

Раніше ЗМІ опублікували повний текст Меморандуму України з МВФ (Міжнародним валютним фондом), в якому прописані зобов’язання, взяті офіційним Києвом для отримання кредиту у 5 мільярдів доларів.

Документ підписаний президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмыгалем, міністром фінансів Сергієм Марченком і главою НБУ Яковом Смолієм.