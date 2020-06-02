Тимошенко наполягає на введенні надзвичайного економічного стану в Україні

Соціально-економічна криза у країні поглиблюється і вже досяг тієї межі, за якою руйнівні наслідки для країни стають неминучими.
Покласти край безладу і безпорадності треба негайно.
Заради цього Юлія Тимошенко закликає владу сісти за стіл переговорів і почати створення єдиної антикризової команди.
Про це лідер партії «Батьківщина» заявила на брифінгу за результатами наради лідерів фракцій і керівництва парламенту, передає прес-служба партії.
«Наша команда провела професійний аналіз стану державних фінансів.
В економіці держави запущені руйнівні процеси.
Виконання бюджету провалено.
Падає валовий внутрішній продукт.
Не кредитується економіка.
Це — наслідок того, що Національний банк і уряд не координують свою політику.
Стратегія Національного банку свідомо і тотально руйнує економіку України», — зазначила лідер партії.
Юлія Тимошенко переконана — зараз потрібен діалог президента з відповідальними політичними силами та створення потужної рятувальної команди в Україні, яка негайно займеться відродженням всіх систем життєдіяльності країни.
«Тому на нараді ми внесли пропозицію про негайну зустріч президента України з лідерами фракцій, щоб в Україні почався діалог, і ми могли ввести надзвичайний економічний стан.
Щоб була створена справжня антикризова команда в Україні.
Щоб уряд не закидало в парламент порожні папірці, і щоб не приймалися лобістські закони.
Потрібно, щоб негайно всі гілки влади — парламент, президент, уряд почали працювати в єдиній системі антикризової програми», — запевнила Юлія Тимошенко.
Голова «Батьківщини» зазначила, що потрібно невідкладно діяти, щоб врятувати економіку і країну.
«Зараз Україна опинилася перед загрозою втрати економіки, повного руйнування фінансової системи і масового виїзду людей за межі держави.
Наша команда готова брати участь у роботі.
Ми готові дати всі розумні, ефективні пропозиції для швидкого результату.
Єдине, що сьогодні не можна робити, робити вигляд, що нічого не відбувається, і країна живе нормальним, звичайним життям.
Зволікання і самозакапывание може дорого обійтися державі. Треба діяти, і діяти негайно!» — підкреслила Юлія Тимошенко.