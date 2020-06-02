Менше майже в 2 рази: Аваков похвалився роботою системи автофиксации на дорогах

На другий день з початку запуску системи автофиксации на дорогах у Києві та області майже вдвічі зменшилася кількість порушень ПРАВИЛ дорожнього руху.

Станом на вечір 2 червня зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Сьогодні системою автофиксации зареєстровано 34 176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту ж годину було 57 880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!» – написав глава МВС.

Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість 🚙 на дорогах! 😊 👏👏👏 pic.twitter.com/TZkVeV5VFi

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020