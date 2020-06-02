Моз опублікував правила безпечного використання громадського транспорту на карантині

У Моз розповіли, як безпечно користуватися громадським транспортом в умовах карантину.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«Вірус SARS-CoV-2 (збудник COVID-19) передається від людини до людини крапельним і контактним шляхами. Тому в місцях великого скупчення людей є високий ризик передачі інфекції. Під час використання громадського транспорту може бути важко дотримуватися фізичного дистанціювання. Тому ретельне дотримання правил респіраторної захисту та гігієни рук є ключовими заходами безпеки», — зазначено в повідомленні.

Відзначається, що літня погода створює можливість для піших прогулянок і поїздок на велосипеді, але, якщо все-таки виникла необхідність скористатися громадським транспортом, необхідно надіти маску перед входом — це зазначено в Постанові Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.20 №23 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19)».

У громадському транспорті досить багато потенційно брудних поверхонь, з якими доводиться контактувати: поручні, сидіння, готівкові гроші та інше. Тому доведеться або після контакту з кожною поверхнею дезінфікувати руки розчином з вмістом спирту не менш 60% або виключити дотику до особі до моменту, коли вдасться ретельно помити руки.