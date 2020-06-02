Україна наполягає на якнайшвидшому виконанні угод саміту в Парижі

Виконання домовленостей необхідно для проведення наступного саміту

Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей, досягнутих під час грудневої зустрічі в нормандському форматі в Парижі. Виконання угод розблокує можливість проведення нового саміту в Берліні.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час робочого візиту до Німеччини, передає прес-служба глави держави.

Єрмак заявив, що два обміну полоненими є позитивним прикладом того, як можуть бути реалізовані угоди «нормандської четвірки», але для проведення подальших звільнень необхідно, щоб представники Червоного Хреста отримали доступ до всіх утримуваним українцям.

Крім того, він підкреслив, важливою складовою для просування мирного процесу на Донбасі є припинення обстрілу.

Зустріч в нормандському форматі — це саміт за участю лідерів Німеччини, Франції, України і Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Останній саміт відбувся в Парижі в грудні минулого року. На ньому лідери домовилися про обмін полоненими між Україною і РФ за формулою «всіх на всіх», а також про повне припинення вогню і розведенні сил на Донбасі.