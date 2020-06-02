США кинули проти іранських танкерів йдуть до Венесуелі бойові кораблі

5 іранських танкерів зараз йдуть через Середземне море до Венесуели, повністю ігноруючи американські загрози і санкції. США вже перебазировали в Карибське море кілька бойових кораблів.

Іран офіційно попередив США, що спроби зупинити іранські танкери будуть розцінюватися як акт морського піратства і США будуть чекати важкі наслідки.

В якості прикладу, Іран наводить історію “танкерної війни” з Британією, з якою Іран вийшов переможцем, показавши, що у відповідь на захоплення іранських танкерів, він може захоплювати британські танкери, а також відкрито загрожувати знищенням британським кораблям, якщо вони спробують заважати діям КВІР.

Британці в минулому році ганебно злилися, показавши, що розуміють лише мову сили. Іранці теж засвоїли цей урок і тепер використовують ці ж аргументи в спілкуванні з Вашингтоном, який крім мови сили нічого не розуміє. Так що як іранські танкери наблизяться до берегів Венесуели, нас з великою часткою ймовірності може очікувати новий міжнародний криза, так як якщо США нічого не зроблять, це буде виглядати як боягузливий злив перед іранськими погрозами і друга поспіль поразка на венесуельському напрямку, відразу після проваленого військового перевороту.

А якщо щось зроблять (почнуть блокувати або захоплювати іранські танкери), то наслідки цього відбудуться вже не біля берегів Венесуели, а в Перській затоці, де Іран може як захопити/атакувати американські танкери, так і завдати удару по американських базах. Загалом, чекаємо розв’язки.

Щодо Іраку та Сирії, то в Сирії Іран в черговий раз підкреслив, що суттєвих суперечностей з Росією у Ірану немає (російське посольство в Сирії також підтвердило, що критичних розбіжностей з Іраном немає), але йти з Сирії Іран зовсім не збирається, швидше навпаки, Асад, як і раніше буде отримувати повну підтримку Тегерана.

Як трохи раніше роз’яснив глава “Хезболли” Насралла, удари Ізраїлю і США по іранських проксі в Сирії не є істотною перешкодою по поточному і перспективному розгортання про-іранських сил у Сирії, які, як і російська угруповання, що знаходяться в Сирії на законних підставах на запрошення уряду Асада. В межах цього бачення іранці і будуть продовжувати свої операції (в районі Абу-Кемаля, незважаючи на періодичні авіаудари, діловито продовжують будівництво військових об’єктів. Щодо питання виведення американських військ з Сирії, позиції Росії та Ірану повністю збігаються.

У Іраку ж зараз призначено новий уряд, який є слабким вже зі старту. Нинішній прем’єр-міністр більш зручний США, ніж попередній, але щоб отримати підтримку шиїтських партій, йому довелося не тільки погоджувати з ними кандидатури в кабінет, але і брати зобов’язання щодо виконання рішень про виведення американських військ із країни, що США намагаються відстрочити, передавши частину своїх військових баз іракським військовим.

Так як ситуація нестійка, в Іраку знову поновилися антиурядові протести, які підтримують США і Саудівська Аравія. Поки тривають протести, в уряду Іраку менше підстав тиснути на США та вимагати негайного звільнення, як того хоче Тегеран і шиїтський блок в Іраку. В цілому, поточний уряд не виглядає довговічним і можна очікувати продовження політичної кризи, де питання виведення американських військ буде залишатися одним з основних каталізаторів політичної нестабільності.

У зв’язку з останніми подіями Аятолла Хаменеї написав у Твіттері:

“Американці не залишаться в Іраку і Сирії”, вони будуть вигнані”.