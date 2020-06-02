Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Україні з’явився новий податок на продаж автомобілів

03.06.2020

Відтепер при продажу третього за рік автомобіля потрібно заплатити 18% податків, тоді як раніше було 5%.

Зміни до Податкового кодексу, що набули чинності, передбачають збільшення податку при продажу третього за рік автомобіля, пише ТСН.

Дія закону поширюється на продажу авто від початку 2020 року.

Якщо раніше під час продажу (обміну) протягом одного року третього і наступного автомобіля потрібно було заплатити 5% вартості, то тепер — 18%.

Зазначається, що новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, в тому числі, причепів, мопедів і мотоциклів.

При цьому перший продаж транспортного засобу податком не обкладається. Але при продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки і іншого рухомого майна стягується податок в розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

Читайте також:   Нікітюк без макіяжу підкорила Одесу ідеальною фігурою
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *