В Україні з’явився новий податок на продаж автомобілів

Відтепер при продажу третього за рік автомобіля потрібно заплатити 18% податків, тоді як раніше було 5%.

Зміни до Податкового кодексу, що набули чинності, передбачають збільшення податку при продажу третього за рік автомобіля, пише ТСН.

Дія закону поширюється на продажу авто від початку 2020 року.

Якщо раніше під час продажу (обміну) протягом одного року третього і наступного автомобіля потрібно було заплатити 5% вартості, то тепер — 18%.

Зазначається, що новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, в тому числі, причепів, мопедів і мотоциклів.

При цьому перший продаж транспортного засобу податком не обкладається. Але при продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки і іншого рухомого майна стягується податок в розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.