Окупанти обстріляли позиції 10 огшбр під Павлополем з некерованих авіаракет

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із забороненого озброєння по позиціях 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ під Павлополем на Донеччині.

Про це надвечір у вівторок, 2 червня, повідомили пресофіцери бригади.

“Станом на зараз вже 17 мін калібру 82 мм, АГС-в. Відмічено пуски 6 некерованих авіаційних ракет, які, на щастя, шкоди не завдали”, – повідомили в бригаді після 20-ї години.

На фото, яке опублікувала бригада після обстрілу, вирва у ґрунті:

Згодом річковики підрозділу оприлюднили рештки боєприпасів, які випустив окупанти по позиціях ОС.

У бригаді припустили, що це – залишки некерованої авіаційної ракети С-8.

С-8 – це ракетна зброя, яку розробили в СРСР для використання у військовій авіації. Залишається на озброєнні у Росії та різних експортних замовників.

Розроблена в 1970-х роках. Калібр – 80-мм.