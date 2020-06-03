“Ми повинні панувати і домінувати”: Ніцой розкритикувала українців, які говорять російською мовою

Дитяча письменниця Лариса Ніцой розкритикувала українців, які розмовляють російською мовою, та закликала нарешті піднятися з колін та “прогнати” з держави “російську мову”, яка вже стала є невід’ємною частиною України.

Відповідний допис вона оприлюднила на власній Facebook-сторінці.

Так, за її словами, в тому, що на рідну мову в державі постійно наїжджають – винуваті саме українці, які змирилися з цим.

“Перша категорія – це українці, предки яких розмовляли українською. Альо імперсько-більшовицько-совєцька влада так їх зацькувала, закатувала, висміяла, дискримінувала – зґвалтувала, що вони здалися. Вони не витримали тиску. Вони намагалися вижити – і заговорили російською. Вони отримали таку глибочезну психологічну травму, що й досі з неї не вибралися.

Друга категорія – приїжджі, які з різних причин в різний час потрапили в Україну. Чи то їх прислали на роботу, чи то вони прийшли на нашу землю нас убивати і захоплювати наші землі. Вони оселилися тут, народили нащадків, які кажуть: “Наша радная мова – руська”.