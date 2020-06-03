Поліція знайшла підпільний цех, де виробляли 30 кг метадону кожен місяць

Нацполиция розкрила у Києві лабораторію з виробництва метадону, потужності якої дозволяли виробляти близько 30 кілограм речовини кожен місяць. Правоохоронці вилучили товару на 2,4 мільйона гривень.

Про це у вівторок, 2 червня, інформує прес-служба поліції.

Так, під час обшуків в нарколабораторії та складських приміщеннях поліцейські виявили 630 кілограмів прекурсорів, яких достатньо для виготовлення понад 200 кілограмів метадону.

Поліція накрила велику нарколабораторію. Фото: Нацполиция України

Також був виявлений кілограм готового наркотику, лабораторне обладнання, пістолет, гранату та патрони.

Поліція накрила велику нарколабораторію. Фото: Нацполиция України

Поліція накрила велику нарколабораторію. Фото: Нацполиция України

Також в Нацполиции зазначили, що минулого тижня в Києві була виявлена ще одна нарколабораторію, яку організували і використовували затримані наркодилери.

Поліція накрила велику нарколабораторію. Фото: Нацполиция України

Поліція накрила велику нарколабораторію. Фото: Нацполиция України

Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти щомісяця близько 30 кілограмів наркотиків.

Поліція накрила велику нарколабораторію. Відео: YouTube/ Нацполиция України