Помер відомий український джазмен, якому було всього 36 років

Вокаліст і піаніст, засновник джазового колективу «Квартет Руслана Єгорова» помер в ніч на 2 червня. Руслану було всього 36 років.

Про смерть близького родича повідомила у Facebook його молодша сестра Ілона Ковальчук.

«Цієї ночі перестало битися серце найдорожчої людини для мене, мого улюбленого рідного старшого братика Руслана Єгорова… Немає слів, щоб передати всю біль і горе моєї родини», — написала Ілона.

За словами молодої жінки, перед смертю Руслан дзвонив їй. Вона приїхала до брата через 15 хвилин після дзвінка, але було вже пізно.

За попередніми даними, причиною смерті музиканта став серцевий напад.

Одна з останніх концертних зйомок Руслана та його квартету