Закуплену у США нафту Білорусь буде продавати в Росії

Першу партію американської нафти прийняв нафтопереробний завод у Мозирі. В урочистій церемонії, що проходила під звуки білоруського та американського гімнів, взяв участь президент Білорусії Олександр Лукашенко. За словами глави держави, постачання з Америки допоможуть країні в майбутньому не тільки зменшити енергетичну залежність від Росії, але і продавати вуглеводні Москві.

«Експерти з міністерства природних ресурсів підрахували, що купувати нафту з США стане вигідніше, ніж у Росії. Більше того, через 10 років сама Росія буде купувати нафту в Америці. Я думаю, що тут і Білорусь може допомогти братньому народу. Ми готові вже сьогодні продавати американську нафту Росії. Контракт ми уклали великий, нам стільки не треба, а сусідам згодиться, але ціну встановлювати будемо ми», — сказав Лукашенко.

Білоруський лідер допустив, що в Росії у зв’язку з економічною кризою і негативною динамікою ВВП, можуть бути проблеми з іноземною валютою, тому він готовий розглянути варіанти взаємовигідного бартеру.

«Можете віддати територіями. Той же Смоленськ — виключно білоруська земля, хоча я особисто волів би Калінінград. Все-таки вихід до моря — це велика стратегічна перевага. Думаю, безвізовий проїзд туди ми з нашими литовськими друзями узгодимо, адже не дарма разом сиділи в окопах і фашиста в 43-му били», — сказав Лукашенко.