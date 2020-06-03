Через протести в Нью-Йорку продовжили комендантську годину до кінця тижня

Введений в Нью-Йорку комендантська година діятиме до кінця тижня. Про це заявив мер міста Білл де Блазіо

«Ми не потерпимо ніякого насильства. Ми не зазнаємо атак на поліцейських. Ми не потерпимо розпалювання ненависті. Коли люди приїжджають в центр Манхеттена, щоб нападати на магазини з предметами розкоші, це не відображає цінності Нью-Йорка. Ми не потерпимо цього, і ми це зупинимо. Я знаю, що ми можемо це подолати», — сказав де Блазіо.

Він нагадав, що комендантську годину почне діяти у вівторок з 20:00 за місцевим часом до 5:00 ранку кожен день до неділі.