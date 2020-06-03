Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за торгівлю посадами братом Єрмака

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про вчинення кримінального злочину родичем високопоставленого співробітника Офісу президента України.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС у соцмережі Facebook.

«Сьогодні, 2 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання і зобов’язала уповноважена особа НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину, про який говорилося в заяві. Суд також зобов’язав НАБУ почати досудове розслідування за цими фактами», — сказано в запису прес-служби.

Як стало відомо українським ЗМІ, мова йде про брата Андрія Єрмака Дениса.

В ВАКС відзначили, що в заяві наведено відомості про оприлюднених раніше відеозаписах, на яких Єрмак проводить «відбір кандидатів на різні посади в органи державної влади.

Також в суді додали, що, виносячи своє рішення, слідчий суддя не дає оцінку викладених у скарзі фактів, а лише зобов’язує внести відповідну інформацію та почати досудове розслідування. Правову кваліфікацію дій Єрмака визначить орган досудового розслідування.