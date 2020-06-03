«Слуга народу» визначиться з кандидатом у мери Києва в червні

Партія «Слуга народу» визначиться з основним кандидатом на посаду мера Києва вже в цьому місяці. Однак офіційне висунення відбудеться у відповідності з виборчим законодавством.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За словами нардепа, кандидат від «Слуги народу» буде обрано протягом червня.

«Праймеріз буде проводитися протягом червня. Офіційне висунення, згідно з виборчими правилами, у вересні. Тобто у вересні буде офіційна реєстрація. Але до того часу у нас кандидат точно буде», — заявив Корнієнко.