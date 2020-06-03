Суд повернув “королю контрабанди” Альперіну скасовані обов’язки

Вищий антикорупційний суд встановив зобов’язання для підозрюваного у створенні злочинної організації одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав “хрещеним батьком контрабанди”.

Про це повідомляє в Telegram Центр протидії корупції, а також у Facebook прес-служба ВАКС.

Відзначається, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мойсак Сергій частково задовольнив клопотання прокурорів САП і поклав на підозрюваного такі обов’язки: з’являтися за першим викликом; не відлучатися з Одеси і Одеської області без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування про обставини виробництва з ким-небудь, крім детективів, прокурорів і своїх адвокатів, а також здати на зберігання документи, що дозволяють виїзд за кордон.

У ЦПК відзначають, що скасоване 21 травня зобов’язання носити електронний браслет не відновлено.

Термін дії обов’язків – до 2 серпня включно.

Повідомляється, що повний текст ухвали буде оголошено 5 червня о 15:20.