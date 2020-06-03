Підраховані втрати бюджету Росії від дешевої нафти

Аналітики підрахували втрати російського бюджету від дешевої нафти. За оцінкою фахівців, до 2020 року вони можуть перевищити 50 мільярдів доларів, пише ТАСС з посиланням на дослідження цінового агентства Argus Media.

Основна частина втрат припаде на скорочення надходжень від податку на видобуток корисних копалин і виплат експортного мита, відзначають аналітики. У той же час федеральний бюджет отримає незаплановані доходи в обсязі 8,3 мільярда доларів в рамках демпфуючого механізму. Згідно з його правилами, коли світові ціни на сировину високі, нафтовики отримують компенсації за поставку дешевого бензину на внутрішній ринок. Коли ж вартість нафти падає нижче певного рівня, компанії самі повинні направляти в бюджет зайві кошти. Раніше з-за високих цін на нафту в бюджет закладалися виплати на адресу нафтовиків в розмірі п’яти мільярдів доларів, тому чистий ефект від демпфера для бюджету може виявитися більше 13 мільярдів доларів. «Проте фактично виплату за демпфера забезпечать російські споживачі за рахунок “стабільності цін на паливо», — пояснило агентство.

Масштабні втрати в 2020 році прогнозуються і російським нафтовикам. За розрахунками Argus Media, чистий дохід компаній від експорту сировини в 2020 році впаде майже на 40 відсотків, з 15 доларів за барель до 9 доларів. Виручка від експорту в квітні 2020 року і зовсім буде негативною. Вона може сягнути мінус 8 доларів за барель, прогнозують аналітики. Для порівняння, аналогічний період минулого року вона була на рівні 16 доларів. Чисті доходи російських компаній можуть впасти на 18-20 мільярдів доларів.

Ціни на нафту в 2020 році різко обвалилися на тлі уповільнення ділової активності в світі з-за пандемії коронавіруса. Не менш серйозним ударом для сировинної галузі став вихід Росії і Саудівської Аравії з угоди ОПЕК+ і що послідувала за цим, цінова війна. У результаті в квітні вартість сировини опускалася до від’ємних значень. У травні вступила в силу нова угода ОПЕК+, і ціни на сировину почали відновлюватися. Однак нафта все ще більш ніж на 40 відсотків дешевше, ніж у січні 2020 року. Станом на 25 травня еталонна суміш Brent торгується на лондонській біржі ICE вище 35 доларів за барель.