Мати не пустили до вмираючому дитині: в «Охматдиті» розповіли свою версію скандальних подій

В «Охматдиті» відповіли на звинувачення в тому, що не пустили мати до вмираючому дитині в реанімацію.

Як повідомляє ВВС Україна, у лікарні звинувачення в бік лікарів заперечують. Мовляв, 19 травня мати хлопчика погоджувалася з тим, що відвідувати відділення інтенсивної терапії небезпечно і для дитини, і для інших пацієнтів.

За словами заступник головного лікаря «Охматдиту» Марини Шкурко, на час карантину були введені певні заходи, які забезпечують безпеку пацієнтів. Батькам, які перебували з дітьми на стаціонарі, робили ПЛР-тести й у разі негативних показників їм дозволяли відвідувати дітей у відведений для цього час.

«Саме ця мама була зі своєю дитиною в стаціонарі, і перший раз її пустили в реанімацію без проблем. Але потім, коли вона прийшла до 16 годин, вона повідомила, що покидала межі лікарні, встигла сходити додому. І тільки після цього лікарі їй пояснили, що у відділення краще не ходити: є небезпека заразити як її дитини, у якого ослаблений імунітет, так і інших пацієнтів. Їй це пояснили спокійно, і вона нормально відреагувала: все зрозуміла, погодилася з цими доводами і пішла додому», – запевняє Шкурко.

Вона також зазначила, що ніякого конфлікту не було і при бажанні мати дитину могла б подзвонити в благодійні організації, які опікуються вільний доступ в реанімації, і її впустили.

Також Шкурко заявила, що коли пізно ввечері стан хлопчика стало критичним, то медики були готові пустити мати, але її нібито не було на місці.

«О 23 годині ми зв’язалися з мамою і повідомили їй, що проводимо реанімаційні заходи і вона може підійти. Було зрозуміло, що в таких обставинах не можна розлучати дитину з батьками. Ми готові були пустити маму, одягнути у засоби захисту. Але тоді її просто фізично вже не було під лікарнею», – заявила вона.

Також вона сказала, що дуже шкодує, що все склалося саме так, і підтвердила, що разом з ослабленням карантину буде послаблюватися і режим відвідування пацієнтів у реанімації.

Видання повідомляє, що 2 червня фонд «Таблеточки» зустрівся з керівництвом «Охматдиту» і в результаті в лікарні пообіцяли, що тепер будуть цілодобово пускати батьків в реанімацію, якщо ті дотримуються протиепідемічного режиму.