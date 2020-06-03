На Львівщині виявили цілу “ескадру” безпілотників сигаретних контрабандистів

На Львівщині правоохоронці виявили цілу безпілотну ескадрилью, яка, ймовірно, використовувалася для контрабанди сигарет.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Безпілотні літальні апарати літакового та мультикоптерного типів знайшли під час проведення заходів в рамках кримінального провадження про незаконні оборудки з акцизними марками (1 ч. т. 199 КК України). Зокрема провели санкціоновані обшуки в місцях можливого зберігання контрафактних підакцизних товарів та засобів їх незаконного переміщення через кордон. Слідчо-оперативні заходи проводили прикордонники Західного регіонального управління та Львівського загону за участі співробітників Нацполіції під процесуальним керівництвом Володимир-Волинської місцевої прокуратури. Слідчі дії тривають.

Варто зазначити, що прикордонники дедалі частіше виявляють спроби незаконного переміщення товарів, зазвичай цигарок, за допомогою безпілотників. З початку року на кордоні затримали ще 12 таких дронів.





