У Канаді випустили пиво в честь легенди українського футболу

Канадська компанія Four Fathers Brewing Co випустила пиво в честь легендарного українського футболіста Андрія Шевченка.

Фотографію опублікував Євгеній Муджірі на своїй сторінці в Twitter.

«Ми знаємо, що він грав під сьомим номером. Але це довга історія. Як і великий український нападник, “Шевченко 9″ уособлює собою історію, елегантність і драматизм”, – йдеться в описі пива.

Шевченко, коли був футболістом, виступав за київське «Динамо», «Мілан» і «Челсі». Ставав п’ятикратним чемпіоном України і одного разу був чемпіоном Італії. Вигравав Кубки і Суперкубки України, Італії та Англії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів. У 2004 році Шевченко був визнаний кращим футболістом Європи і отримав «Золотий м’яч». У складі збірної України доходив до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року. В даний час він є головним тренером збірної України.