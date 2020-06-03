Тина Кароль опубликовала шикарные фото, на которых она показывает плоский живот

Певица показала свой живот, о котором уже гудят соцсети

Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников красивыми фотографиями. Недавно звезда была замечена в Карпатах, где прямо посреди улицы фотографировалась со своими фанатами. Теперь же певица решила порадовать всех красивым фото в социальных сетях.

Так, на своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала фотографию, где она стоит возле деревьев в черном платье. Причем, интересно, что крой этого платья таков, что очень отчетливо видно животик – есть большой вырез под эту часть тела. Во-первых, видно, что певица находится в чудесном настроение и в отличной физической форме. Похоже, Тина Кароль даже усердно занимается спортом так как нет никакого намека на лишний вес.

Впрочем, возможно, таким фото певица решила развеять все слухи, которые есть вокруг нее. Дело в том, что все чаще СМИ пишут о романе Тины Кароль с молдавским певцом Даном Баланом. Некоторые газеты даже писали, что Кароль чуть ли не беременна от этого певца. Наверное, Тину Кароль уже начали раздражать эти слухи и она все же решила с этим покончить, выставив на всеобщее обозрение фотографию, где видно что ее живот абсолютно не похож живот беременной женщины.

Интересно, как Дан Балан реагирует на то, что его уже «женили» на известной украинской певице? Впрочем, с окончанием очередного сезона «Голоса страны» молдавский певец все реже появляется на телеэкранах Украины.

Сама же Тина Кароль с нетерпением ждет новых концертов, чтобы показать своим фанатам все на что она способна. Ведь песни Тины Кароль всегда в топах украинских радиочартов.