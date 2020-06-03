В Запоріжжі в приватному дитячому садку загинула дитина

Злочинна недбалість, або нещасний випадок? У Запоріжжі дівчинка, якій було трохи більше рочку загинула у нелегальному приватному дитсадку, який працював у звичайній квартирі. Звичайна дев’ятиповерхівка, звичайна трикімнатна квартира на 8-му поверсі. Втім тут не просто живуть люди – власниця оселі зробила з неї, так званий, «дитячий садок», куди батьки щодня приводили дітлахів. Наталя Шандиба (бабуся) розповідає – вранці у п’ятницю невістка вперше привела сюди її онуку Олесю. Дівчинці було трохи більше рочку. І вже за годину крихітка померла. За попередніми даними вона сильно плакала, через що її почало нудити і маленька просто захлинулася. За словами бабусі так звана вихователька заявила – дівчинка, мовляв, була хвора.

Сусіди кажуть страшні речі, мовляв трагедія була лише справою часу, адже за дітьми Ірина, що взяла на себе відповідальність нянчити дітей на дому, зовсім не стежила – вони постійно кричали, та навіть впиралися коли їх приводили до оселі. Сам псевдосадочок за словами людей функціонував близько 5 років, і мешканці будинку припускають, що жодних ліцензій чи дозволів на роботу жінка не мала. Сусіди показали нам оголошення, яке псевдо вихователька виклала в інтернеті. Там все добре – уважна до дітей та відповідальна. Втім не дивлячись на всі кричущі ситуації, свідками яких ставали сусіди протягом років – ніхто з них не звертався з цього приводу ані до правоохоронців, ані до служби у справах дітей міста Запоріжжя. За словами начальниці відомства Наталі Сиворакші – мати померлої Олесі понесе покарання, адже вона добровільно віддала дитину «квартирний дитсадок», який само собою не є кваліфікованим закладом. Наразі на матір очікує штраф. А от що очікує на горе-виховательку поки невідомо. На даний момент правоохоронцями відкрита кримінальна справа, і слідство ведеться.