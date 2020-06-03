Просила не вбивати: постраждала дівчина розповіла, як її ґвалтували, били копи у Кагарлику

Дівчина, яку поліцейські в Кагарлику били і ґвалтували, розповіла про тортури в поліцейській ділянці.

Про своїх копів-мучителях потерпіла повідомила в ефірі телеканалу «Україна». За її словами, в дільниці, крім підозрюваних – Сергія Сулими та Миколи Кузіва, були ще поліцейські.

«Завели мене на другий поверх, і там вже почали: «Давай, розповідай про цей магазин». Кажу: «Я навіть не знала, що пограбували чи що». «Та що ти мені розповідаєш?! Ти що, брешеш?!». Там поліцейському каже: «Давай, протигаз неси». Двері були відкриті. І там же їх багато сиділо, по кабінетах: там той, там-той – і все ж чули, та ніхто не виходив. Почав мене душити. Одягав мені протигаз і так затискав його внизу. Потім стілець мені дав, говорить: «Сідай на стілець». Потім я аж в штани попісяла – так злякалася. Розбив мені ніс, кров покапала», – згадувала вона.

Дівчина повідомила, що її били навіть в туалеті: «ногами, кулаками, за волосся». Потім її знову відвели в кабінет, де надягли протигаз і заламували руки. Після побиття, її прикували наручниками до батареї в коридорі.

«Там радив мені пістолет, каже: «Зараз коліно прострелю!». Просила: «Тільки не вбивайте!». Потім прийшов Сергій з коньяком і куркою. Там вони пили, поки я була прикута наручниками. Потім Сергій ж давай до мене… Я сиджу, він підходить до мене, щось кулаками от так починає мене… «Ну, що, будеш сьогодні моя? Я тебе розірву! Цей Сергій примушував мене, ну, пити. Там трохи було вже коньяку», – ділилася пережитим жахом дівчина.

За її словами, в кабінеті, де її ґвалтували, перебували Кузів і Сулима.

«У кабінеті Коля сів за комп’ютером, а Сергій встав і каже: «Давай, роздягайся!». Роздягся, сів на диван білий, там білий диван такий великий. Сів на той диван: «Ти все будеш робити, що я сказав. А якщо не будеш робити, то будеш отримувати». Зняв штани і труси свої. І гвалтував», – говорила постраждала.

Дівчина додала, що її ґвалтували три-чотири години. Відпустили лише тоді, коли вона падала від безсилля.

«Він мене десь години три-чотири ґвалтував по-всякому – що хотів, те й робив. І бери так, і туди. «Ти що, я тебе зараз навчу! Ти що, не вмієш так робити?!». Я вже падала. Потім знову попросилася в туалет, і так другий раз не витримала вже. «Все-Все, мала, я тебе більше не буду чіпати». Бачить, що вже ніяка», – підсумувала вона.

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