У США протестувальники напали на українську журналістку

У США, де тривають вуличні заворушення, постраждала українська журналістка «Голосу Америки» Христина Шевченко.
Знімальна група спостерігала протести в Лос-Анджелесі, а також погроми магазинів і торгових центрів. Зйомку довелося перервати: на вулиці на журналістів напав чоловік і намагався відібрати відеокамеру.
Постраждала журналіст розповіла, що отримала сильний удар по голові — в лікарні швидкої допомоги підтвердили травму. Також Шевченко пошкодила два пальці на нозі після того, як на стопу впали штатив і камера. Пошкоджену кінцівку лікарі зафіксували і знерухомили.
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