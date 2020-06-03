У США протестувальники напали на українську журналістку

У США, де тривають вуличні заворушення, постраждала українська журналістка «Голосу Америки» Христина Шевченко.

Знімальна група спостерігала протести в Лос-Анджелесі, а також погроми магазинів і торгових центрів. Зйомку довелося перервати: на вулиці на журналістів напав чоловік і намагався відібрати відеокамеру.

Постраждала журналіст розповіла, що отримала сильний удар по голові — в лікарні швидкої допомоги підтвердили травму. Також Шевченко пошкодила два пальці на нозі після того, як на стопу впали штатив і камера. Пошкоджену кінцівку лікарі зафіксували і знерухомили.