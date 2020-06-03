Регіна Тодоренко показала свого найулюбленішого чоловіка

Регіна Тодоренко привітала своїх шанувальників із Днем захисту дітей

Популярна телеведуча і блогер Регіна Тодоренко, яка нещодавно віддала свою нагороду “Жінка року” жертві сімейного насильства, розчулила мережу світлиною з малюком на руках.

У своєму Instagram зірка оприлюднила фото, на якій постала разом зі своїм підрослим синочком під час вдпочинку. Регіна Тодоренко привітала своїх шанувальників із Днем захисту дітей.

“Із Днем захисту дітей! Наші діти – це наше майбутнє! Вони побудують нові надзвукові літаки! Вони знайдуть ліки від усіх хвороб. Вони будуть освоювати космос за межами нашого Всесвіту. Вони придумають нові неймовірні гаджети, напишуть тисячі красивих пісень і корисних книг. Вони виростуть прекрасними людьми! А ми, дорослі, повинні забезпечити їм мир і можливість рости і розвиватися у ЛЮБОВІ”, – написала Регіна.

Малюк Регіни Тодоренко, який весело сміється на руках у матері, не залишив байдужими шанувальників зірки і став причиною бурхливих коментарів.