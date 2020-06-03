Собянін вважає голосування за поправки до Конституції своєчасним, незважаючи на COVID-19

Мер Москви Сергій Собянін вважає проведення всенародного голосування за поправки до Конституції РФ 1 липня своєчасним, незважаючи на пандемію коронавіруса. На думку градоначальника, «неприйняті рішення теж є серйозною проблемою».

«Сьогодні Президент оголосив про проведення голосування щодо змін до Конституції. Здається, що нам зараз не до цього. Пандемія, проблеми з економікою, які вже тут голосування. Дійсно, проблеми є, і проблеми серйозні. Але неприйняті рішення теж є серйозною проблемою», — написав Він у своєму блозі.

На думку мера, зараз саме час приймати рішення, які допоможуть уникнути проблем не стільки сьогодні, скільки завтра, в майбутньому».

Про те, що всенародне голосування відбудеться 1 липня поточного року, президент РФ Володимир Путін заявив сьогодні під час наради з членами робочої групи, які розробляють поправки в основний закон країни. Указ про нову дату вже підписаний.