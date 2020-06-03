У Кривому Розі через 3 роки поховали спалену дівчинку

У Кривому Розі поховали шестирічну Аміну Менго, загиблу три роки тому. За даними слідства, прийомні батьки спалили її тіло, а останки викинули в річку.
Відспівували дівчинку в храмі Різдва Христового 2 червня, пише місцевий сайт «Рудана».
Правоохоронці тільки зараз змогли віддати рідним останки загиблої.
«Нарешті ми зрадимо останки дитини землі, сподіваюся, що Аминочка отримає спокій», – сказала бабуся дівчинки Елла Менго.
Вона зазначила, що в злочині так нікого і не покарали.
«Справедливості немає. Той, хто спалив мою дитину, все ще на волі, вони скрізь гуляють, ходять на рибалку. Все, що мені залишилося від дитини – пакетик, ховати нічого. А
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