«Захід почав качати тему». Буде Рада голосувати за відставку глави МВС Авакова

У Верховній Раді почали збір підписів за звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наскільки це серйозна загроза для нього, з’ясовувала “Країна”.

Підписи проти

Застрільником відставки Авакова цього разу виступила фракція партії “Голос”. Вони звинуватили міністра в провалі реформування його відомства на підставі гучних злочинів в останній час, які поліція або не запобігла, або взагалі зробила.

“Потрібно набратися сміливості і чесно визнати, що ніяких реформ в поліції не відбувається. І що реформу поліції не може зробити людина, яка не зробив її за шість років на посаді. Якщо ви зараз побоїтеся підписати постанову про відставку Авакова, то бандити в погонах і далі будуть вбивати і гвалтувати, а бандити без погонів будуть стріляти на вулицях українських міст. І в який момент це переросте в чергову Врадиевку або Міннеаполіс, тільки Богу відомо”, — заявила з парламентської трибуни народний депутат Інна Совсун (“Голос”), закликавши інші фракції — насамперед “Слугу народу” (СН) — підписати проект постанови.

За короткий час зібралося близько півсотні підписів, у тому числі членів пропрезидентської фракції.

Один з них Євген Брагар повідомив виданню, що відреагував таким чином на зростання злочинності” та інші загрози правопорядку в країні, з якими не може, на його думку, впоратися Аваков.

“Останнім часом багато резонансних справ. Це ситуація в Броварах і Кагарлику, два мінування мосту (в Києві — Ред.), розгул націоналістичних організацій. І ніхто з цим нічого зробити не може. Тому я і підписав подання”, — коментує депутат.

А нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко взагалі виступив з трибуни Ради з різкою критикою Авакова.

“Я в першу чергу хочу звернутися до своїх колег з фракції “Слуги народу” і запитати: в нашому залі є люди сильні, як кажуть у народі, “з яйцями”, або ми будемо далі дивитися, як пан Аваков продовжує руйнувати нашу країну? Я зараз заявляю всій країні, всім громадянам, що у фракції “Слуга народу” практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ. Практично всі депутати бачать, що це ні до чого не приведе, і всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми, які бояться вийти на вулицю. Я вважаю, що цей безлад потрібно припиняти. Набратися сили, перестати боятися і зробити правильне рішення — відправити у відставку Авакова. Його час вийшов”, — заявив Шевченко.

А в коментарі “Країні” депутат додав, що президент нібито схвалює його позицію і що у фракції та Офісу президента (ВП) вже є два кандидати на заміну Авакову: якийсь юрист (“більше теоретик”) і якийсь генерал-майор.

Ігри з міністром

Однак незважаючи на запевнення Шевченка про фракційних настроях щодо Авакова, підписів депутатів від СН поки небагато, хоча вони і становлять більшість. Депутат Брагар визнає, що у фракції думки про необхідність звільнення Авакова розділилися.

“Противники вважають, що ця людина забезпечує стабільність в країні”, — стверджує парламентарій.

Його колега по фракції Олександр Качура в коментарі «Країні» заявив, що «міністр на своєму місці», і передбачив провал затії з підписами.

Все до того йде. Збір підписів — це акція швидше політична, так як зареєструвати проект постанови про відставку міністра може і один депутат (щоправда, зі 150 підписами його б оперативніше поставили в порядок денний).

Тому основне питання — чи буде достатня кількість голосів у Раді?

Насамперед, це залежить від позиції Зеленського. Дасть він команду на відставку Авакова? Як вже писала «Країна», у президента неодноразово намагалися підійти до цього питання і в минулому році, і в нинішньому. Авакова в Зе-команді вважають некерованим і хотіли б замінити на більш близьку до себе людину. Зараз питання вкотре загострилася на тлі кількох резонансних злочинів. Також, судячи з різким выссказываниям на адресу глави Офісу президента Андрія Єрмака з боку близьких до Авакову депутатів, досить складні стосунки міністра і з керівником ОП.

Зауважимо, що всі попередні спроби звільнити главу МВС закінчувалися нічим. Президент не бажав поривати з ним стосунки, побоюючись дестабілізації в країні та виступи радикалів.

І поки, судячи з не дуже активної підтримки «слугами народу» ідеї відставки Авакова, команда з Банкової на звільнення не надходила.

Але навіть якщо така команда з Банкової і надійде, не факт, що вистачить голосів.

Аваков і Коломойський, як показує досвід, контролюють до півсотні депутатів «Слуги народу», плюс до них можуть приєднатися ще кілька десятків тих, хто вагається.

І в такій ситуації депутатів «Голоси» і «Довиры» (група, яка регулярно допомагає владі у важливих голосуваннях) явно не вистачить. Потрібно, щоб як мінімум ще одна фракція проголосувала.

Але збір підписів за відставку вже показав, що охочих не дуже багато.

Особливо здивувала позиція «Євросолідарності», яка раніше жорстко критикувала Авакова, а тепер вустами співголови Ірини Геращенко сказала, що не має наміру брати участь у маніпуляціях».

Співрозмовник видання у фракції повідомило “Країні”, що ЄС не бачить сенсу підписуватися під тим, що “безумовно провалиться в сесійній залі”, зате “Голос”- конкурент на електоральному полі — “отримає окуляри”. “Нехай самі грають у свої ігри”, — прокоментувало джерело.

Втім, у Раді ходять чутки, що Аваков, прагнучи підстрахуватися на випадок спроби винести на голосування питання про його відставку, відновив комунікацію з Порошенком. І що нинішня позиція фракції ЄС по збору підписів невипадкова. Правда, в «Євросолідарності» цю версію заперечують. А нардеп Ківа заявляв, що Порошенко зараз стоїть за кампанією з дискредитації Авакова.

Співголова “Оппоплатформы” Юрій Бойко заявив журналістам, що “Оппоплатформа” готова говорити в парламенті про роботу всього уряду, за його словами, “політичних банкрутів”.

У “Батьківщині” фактично підтримали Авакова. “Моя особиста думка: Авакову, напевно, можуть бути претензії, але при його досвіді він достатньо стабілізуючий фактор в нашому бардаку сьогодні. Добре: не подобається Аваков — зняли. А кого замість нього? Знову якогось в. о?» — сказав “Країні” народний депутат від “Батьківщини” Олексій Кучеренко.

Група «За майбутнє», яка контролюється Аваковим і Коломойським, природно голосувати також не буде.

«Зараз розклад в Раді такий, що навіть якщо Банкова і дасть відмашку на відставку Авакова, то голосів може і не вистачити. Арсен Борисович встановив хорошу комунікацію майже з усіма фракціями і групами. Та й до того ж Зеленський зараз не педалює питання відставки. Це все ігри Єрмака, який ангажував частина депутатів», — говорить один з нардепів, близьких до Авакову.

«Качати тему будуть і далі. І все сильніше»

Політолог Анатолій Октисюк сумнівається, що справа дійде до голосування.

“Зеленський, може бути, і хотів би замінити Авакова, але не може. По-перше, міністр здатний утримати ситуацію в складній соціально-економічній обстановці, а це важливо для Зеленського зараз. По-друге, Він служить захистом від радикальних сил, частину з яких він же і контролює і здатний повернути проти Зеленського в разі звільнення. Можливо, Авакова вийшло б прибрати в минулому році після обрання під приводом пошуку нових облич, але президент втратив цей шанс”, — резюмує Октисюк.

Втім, джерело в депутатському корпусі, вхожий на Банкову, каже, що питання відставки Авакова ще буде підніматися.

«Прямо зараз президент, швидше за все, не буде давати команду на звільнення Авакова з-за побоювання радикалів. Але ми бачимо, що проти міністра почали працювати західні структури. А значить, будуть качати тему і далі. І все сильніше», — вважає депутат.

ДОСЬЄ: Арсен Аваков: кримінальне минуле міністра МВС

«Захід почав качати тему». Буде Рада голосувати за відставку глави МВС Авакова оновлено: 3 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0