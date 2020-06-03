Геращенко опублікував список «потенційних вбивць на дорозі»

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поділився списком з номерами автомобілів, водії яких 2 червня їздили зі швидкістю 170 км/год і більше.

Список він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Публікую список потенційних вбивць на дорозі. Тих водіїв, які 2 червня дозволили собі їздити зі швидкістю 170 і більше кілометрів на годину», — пише Геращенко.

Він зазначив, що, поважаючи особисті дані власників машин, у списку значаться лише дві з чотирьох літер і цифри номерних знаків. За словами заступника глави МВС, кожен порушник отримає лист зі штрафом, але до цього водій може накоїти чимало лиха».

Геращенко закликав користувачів Facebook уважно переглянути список тих, хто зрозуміє, що комбінація цифр збігається з номером автомобіля знайомого, запитати у нього, чи він їхав 2 червня на швидкості 170 км/год і більше, наражаючи на небезпеку власне життя і життя інших людей.

«І якщо це був ваш знайомий, то, по-перше, попросіть його не їздити так швидко, а, по-друге, попередьте його, що незабаром до нього прийде лист із штрафом за перевищення швидкості», — додав Геращенко.