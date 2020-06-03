Народний депутат від президентської партії «Слуга народу» Олександр Ткаченко, колишній генеральний директор медіахолдингу «1+1» Ігоря Коломойського у своїй декларації, поданої 1 червня, розкрив суму угоди від продажу належних йому часток у компаніях групи «1+1».

Згідно декларації, фінансова компанії «Альфа Крос» заплатила йому в 2019 році 23,5 млн грн. Дружина Ткаченко Ганна отримала від «Альфа Крос» за свою частку 4,295 млн грн, де частка Олександра Ткаченка становила 5%.

Зокрема, від нинішнього керівника каналу Ярослава Пахольчука за продані активи Ткаченко отримав 55 917 грн, від співвласника «Студії Квартал-95» Тимура Миндича — 5026 грн 843 грн виплатили екс-директор з маркетингу і комунікацій Світлана Павелецька, директор інформаційного мовлення Сергій Попов, керівник телевізійного напрямку Максим Кривицький, і 989 грн — В’ячеслав Миенко, який займає посаду директора зі зв’язків з держорганами.

Крім того, зарплата Ткаченко в «1+1» склала 3,7 млн грн. Також він орендує у холдингу автомобіль Land Rover 2019 року випуску.

Як повідомляв SKELET-info, Ткаченко звинувачують у спробі захопити «Укркинохронику».

Нагадаємо, Ткаченко заселився в незадекларований особняк на Трухановому острові в Києві після того, як телеканал «1+1» показав розслідування про незаконність поселень на острові.

Також Ткаченко зустрічався з колишнім народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим.

Крім того повідомлялося, що охоронці народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука облаштували тренувальну базу на столичному Трухановому острові.

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Ткаченко розповів, за скільки продав свою частку в «1+1» оновлено: 3 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0