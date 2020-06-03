Ученые объяснили причину возведения древних пирамид в Мезоамерике

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, передает FaceNews.ua.

Так, изучив известные доиспанские объекты, обнаруженные в Мексике, исследователи предположили, что пирамиды являлись священными копиями гор. Таким образом, по их мнению, древние народы подражали природе, в которой встречали пирамидальные формы, например силуэты вулканов.

Авторы исследования полагают, что доиспанские общества Мезоамерики (территории современной Центральной Америки) стремились не только визуально воссоздать подобные природные объекты, но и заложить в них некий сакральный смысл. Именно по этой причине пирамиды были центрами древних городов.

Также пирамидальная форма облегчала задачу по возведению высокого монументального объекта, что было особенно важно для древних людей.

Мезоамерика − историко-культурный регион, который простирается примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа.

Одним из самых известных монументальных сооружений региона является пирамида Эль-Кастильо (Кукулькан), находящаяся в древнем городе майя Чичен-Ица. Она признана одним из новых семи чудес света.