Чужий успіх як особиста невдача

Дивлюся я на Рогозіна і Маска і розумію, що між ними якась революція поколінь прірву, тимчасової розлом розміром в епоху. З одного боку — випускник Університету марксизму-ленінізму при московському міськкомі КПРС, який досі живе у часи «холодної війни», сприймаючи чужий успіх як свою особисту невдачу. В якості реакції на чужий успіх готує відповідь у дусі соцзмагань, замість того, щоб навести порядок у ввіреній йому галузі. При цьому заздалегідь можна сказати, що відповідь буде виключно PR-кампанією. Всі ці концепції Роскосмосу з видобутку природних копалин на Місяці, запуск ліфта на Місяць, в умовах економічної кризи та з урахуванням мільярдних розкрадань на підвідомчих Роскосмосу об’єктах, виглядають як «потьомкінські села». Але при цьому топ-менеджери Роскосмосу встигають скуповувати нерухомість в США і лакшері-квартира в Москві.

З іншого боку, власник приватної компанії SpaceX, яка реалізує технічно складні космічні проекти. На чолі компанії інженер з пристойним технічним і економічним утворенням. Так, SpaceX освоює державні контракти, але виконує завдання дешевше, ніж господрядчики. Участь SpaceX в торгах по запуску американських військових супутників економить уряду США понад $62млн в рік. У SpaceX вже є державні контракти на запуск супутників з Казахстаном (член ОДКБ), низкою країн ЄС. Очевидно, що майбутнє за приватним космонавтикою, тому що це вигідно і логічно.

А що в сухому залишку? У американців з’явився черговий привід для гордості, а у нас як і раніше є хамящий твіттер Рогозіна, падають ракети і звіти Рахункової палати про розкрадання в Роскосмосі.