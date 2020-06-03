Пентагон розмістив війська в околицях Вашингтона з-за протестів і погромів

Пентагон направив 1 600 американських військовослужбовців в околиці Вашингтона для припинення заворушень, викликаних вбивством афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським.

Про це в середу, 3 червня, заявив представник збройних сил США Джонатан Хоффман, – передає Reuters.

“Солдати регулярних військ розміщені на військових базах у вашингтонській агломерації, але не в самому Вашингтоні”, – уточнив офіційний представник Пентагону.

Він сказав, що війська знаходяться в режимі підвищеної боєготовності, але поки не допомагають місцевим органам влади підтримувати порядок у регіоні. За словами Хоффмана, в число військовослужбовців, задіяних в операції, що входять військова поліція, інженери, а також піхотний батальйон.