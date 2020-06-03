Шахрай-вірменин за 5 тисяч євро «коронував» злодіїв в законі по Скайпу

Аферист перетворив підвал будинку в камеру, а його родичі зображували ув’язнених

Житель Вірменії знайшов креативний спосіб заробити, використовуючи інтерес клієнтів до тюремної тематики. Представляючись кримінальним авторитетом, чоловік за певну суму давав «добро» на коронацію злодіїв у законі. Про це пишуть «Вести-Узбекистан».

Так, 52-річний чоловік перетворив підвал свого будинку в тюремну камеру. Родичі ділка зображували його співкамерників.

Чоловік спілкувався в Telegram і Skype. Він представлявся який відбуває термін кримінальним авторитетом і пропонував свої послуги.

«Усього» за 100 доларів він урочисто оголошував людини «чітким пацаном», за 500 – називав його «стремягой» (прагнення пізнати злодійську ідеологію, — ред.).

Від 200 до 700 доларів вірменин брав за те, що називав когось «щуром» або «негідником». Найдорожчою послугою була коронація «злодія в законі». Щоб отримати на це дозвіл клієнти викладали по п’ять тисяч євро.

Як з’ясували журналісти, шахрай найчастіше «розводив» підлітків та водіїв таксі, які проживають у Криму, на Північному Кавказі та на Кубані.