У Парижі протестують проти расизму влаштували пожежу: поліція застосувала сльозогінний газ

У Парижі у вівторок ввечері пройшла неузгоджена акція проти поліцейського насильства і расизму. Для її розгону поліція застосувала сльозогінний газ.

Мітинг влаштували в пам’ять про 24-річного чорношкірого француза Адамі Траоре, який загинув після затримання в 2016 році, – пише Медуза.

В акції взяли участь близько 15 тисяч осіб. Спочатку люди вели себе мирно, скандуючи біля будівлі суду на околиці столиці. Потім частина протестуючих пішла глибше в місто, де вперлася в поліцейський кордон, а частина стала ображати і провокувати поліцію, медсестру, яка чергувала на трамвайному кільці.

В результаті поліція була змушена кілька разів застосувати сльозогінний газ. У відповідь у правоохоронців полетіли пляшки та сміття. Також протестуючі почали зводити барикади з прокатних велосипедів і самокатів посеред проїжджої частини, а потім підпалили їх. Деякі стали камінням і молотками бити вітрини.

«Brûlez le drapeau americain» : des manifestants brûlent le drapeau en hommage à #GeorgeFloyd #JusticepourAdama #BeaumontsurOise #JusticepourTheo #AdamaTraore #blacklivesmatter #GeorgeFloyd #BlackOutTuesday pic.twitter.com/OdPYdycCmN

— Thibault Izoret (@TIM_7375) June 2, 2020

«Je n’arrive plus à respirer»: au niveau du TGI de Paris,où la foule abonde, des collages rendent hommage à #AdamaTraore et #GeorgeFloyd pic.twitter.com/ogWMQ10ed5

— Thibault Izoret (@TIM_7375) June 2, 2020

Акції в пам’ять про Адама Траоре також пройшли в Марселі, Ліллі та Ліоні. Адама Траоре помер 19 липня 2016 року через дві години після того, як його затримали в комуні Бомон-сюр-Уаз під Парижем. Під час затримання троє жандармів придавили чоловіка зверху, з-за чого йому не вистачало повітря. В жандармерію його доставили без свідомості. Траоре помер після безуспішних спроб лікарів реанімувати його.