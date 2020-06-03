Карпати знову засипало снігом: почалася завірюха

У середу, 3 червня, в українських Карпатах знову випав сніг і встановилася зимова погода. Крім того, з-за вітру піднялася заметіль.

Як повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook, станом на 08:30 на горі Піп Іван Чорногірський було ясно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-західний, 12 м/с. Температура повітря знизилася до -1°С, падає дрібний сніг.

Про погіршення погодних умов на високогір’ї написав і начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фицак.

«Піп Іван сьогодні, зима триває з вчорашнього дня падає сніг, вітер його переміщує по території, видимості немає. Температура -1°С», – зазначив він на особистій сторінці в Facebook.