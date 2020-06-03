У Києві масово обмежать рух транспорту в найближчі дні

У Києві, де на одній з центральних вулиць обмежили рух на два тижні, ремонти заплановано і на цілому ряді інших магістралей. Дорожні роботи будуть проводитися за сприятливої погоди. Рух транспорту на вулицях, де проводять ремонт, буде обмежена.

На проспекті Рокосовського з 23:00 3 червня до 13:00 4 червня завершують середній ремонт і оновлюють асфальтове покриття на ділянці між вулицями Полярною та Кондратюка.

На дублере вулиці Л. Ревуцького з 8:00 до 17:00 4 червня поки заплановано перший етап середнього ремонту (оновлять покриття між вулицями Анни Ахматової та Харківським ринком).

З 8:00 до 17:00 3 червня на вулиці Архипенка, де завершується середній ремонт, оновлять ділянка між вулицею Йорданської та проспектом Героїв Сталінграда — продовжать асфальтування.

З 3 до 7 червня (орієнтовно) на Столичному шосе фахівці «Київтеплоенерго» будуть ремонтувати трубопровід (до робіт приступають в ніч на 3 червня). Терміни можуть змінитися, так як після розриття можна буде встановити масштаб робіт, під час яких обмежать рух на двох крайніх лівих смугах. Працювати тепловики будуть біля розв’язки та станції метро «Видубичі» в напрямку виїзду з міста.

Нагадаємо, що в Києві на шляхопроводі по вулиці Братиславській з-за ремонту деформаційних швів частково перекрито рух. Роботи, як зазначили в «Київавтодорі», триватимуть орієнтовно до 29 червня.