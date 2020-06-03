На Рівненщині селяни виявили цінну історичну знахідку

На Рівненщині у селі Заріцьк селяни під час оранки виявили кілька незвичних кам’яних брил. Як з’ясували історики, це були поховання часів княжох доби.

Тепер історичну знахідку взялися рятувати.

На момент 12-13 століття такі поховання – це свідчення неймовірного авторитету людини, яка похована. Тепер Заріцьк – це черговий маркер для історії нашої держави, – каже історик Олександр Алфьоров.

Місцеві кажуть, що бачили плити кілька років тому, але й подумати не могли, що таку цінність вони мають.

Історики підозрюють, що на цьому місці могло бути князівське поховання. Наразі знайдені плити вирішили доправити до музею у Пересопниці. Восени, коли селяни зберуть врожай, планують організувати розкопки.