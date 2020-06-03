200 відсотків явки

Якщо чесно, я не розумію тільки одного.

Голосувати сім днів. Жодних паспортних даних. Тобто адміністрація будь-якого Мухосранська, посадивши 15 бомжів в «Газель» і покатавши їх тиждень по ділянках, легко зробить 1500 голосів. Взагалі не напружуючись.

При цьому немає жодного, найменшого сумніву, що на місцеві адміністрації буде потужний накат в плані необхідності забезпечити явку. Ясно, що крім явки АПшечку нічого особливо не буде хвилювати.

Ну а всі інструменти для забезпечення явки в адміністрацій є, налагоджені і відпрацьовані.

Так от, чого я не розумію. Як в цих умовах Памфілова збирається зробити так, щоб у неї ніде не вийшло 120%. Або 150%. Або 200% явки. Тому що дурневі ж дай волю. На звичайних-то виборах все «карусельні» методи не дають більше 10-15% вкинути, бо день короткий і мороки багато. А тут?

Ох побачимо ми диво-дивне. Ох посміємося.